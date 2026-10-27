Citizens Community Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Citizens Community Bancorp hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 25,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at