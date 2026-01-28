Citizens Community Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Citizens Community Bancorp stellte am 26.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 24,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Citizens Community Bancorp 23,6 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Citizens Community Bancorp 1,34 USD je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,15 Prozent auf 98,74 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 98,89 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at