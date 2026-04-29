Citizens Community Bancorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Citizens Community Bancorp stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 24,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Citizens Community Bancorp 23,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at