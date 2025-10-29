Citizens Community Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Citizens Community Bancorp hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Citizens Community Bancorp 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at