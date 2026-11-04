Citizens: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Citizens hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,420 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at