Citizens Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Citizens Financial hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,45 Prozent auf 12,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at