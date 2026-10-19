Citizens Financial Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Citizens Financial Group hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3,27 Milliarden USD gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at