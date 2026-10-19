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19.10.2026 06:31:29
Citizens Financial Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Citizens Financial Group hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 3,27 Milliarden USD gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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