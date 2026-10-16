Citizens Financial Group Aktie
WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054
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16.10.2026 12:42:44
Citizens Financial Group, Inc. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Citizens Financial Group, Inc. (CFG) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $599 million, or $1.41 per share. This compares with $457 million, or $1.05 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.6% to $2.322 billion from $2.118 billion last year.
Citizens Financial Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $599 Mln. vs. $457 Mln. last year. -EPS: $1.41 vs. $1.05 last year. -Revenue: $2.322 Bln vs. $2.118 Bln last year.
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