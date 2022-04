Citizens Financial Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Citizens Financial Group veröffentlichte am 19.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,930 USD, nach 1,37 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Citizens Financial Group 1,65 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,66 Milliarden USD umgesetzt worden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,911 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,64 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at