Citizens Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Citizens Financial Group präsentierte am 17.07.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,930 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Citizens Financial Group 3,11 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,786 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,95 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at