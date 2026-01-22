Citizens Financial Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Citizens Financial Group hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Citizens Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,07 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,86 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,03 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,90 Prozent zurück. Hier wurden 12,06 Milliarden USD gegenüber 12,29 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at