Citizens Financial Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Citizens Financial Services hat sich am 31.01.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Citizens Financial Services 25,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,06 USD beziffert. Im Vorjahr waren 7,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Citizens Financial Services im vergangenen Geschäftsjahr 91,87 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Citizens Financial Services 81,87 Millionen USD umsetzen können.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,93 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 84,20 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at