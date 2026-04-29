Citizens Financial Services Aktie
WKN DE: A0YHDT / ISIN: US1746151042
|
29.04.2026 13:28:38
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC Q1 Income Climbs
(RTTNews) - CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC (CZFS) announced a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $10.37 million, or $2.16 per share. This compares with $7.62 million, or $1.59 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.3% to $40.28 million from $39.01 million last year.
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.37 Mln. vs. $7.62 Mln. last year. -EPS: $2.16 vs. $1.59 last year. -Revenue: $40.28 Mln vs. $39.01 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citizens Financial Services Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Citizens Financial Services Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Citizens Financial Services Inc
|64,56
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.