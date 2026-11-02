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02.11.2026 06:31:29
Citizens Financial Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Citizens Financial Services hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Citizens Financial Services 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 44,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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