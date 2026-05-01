Citizens Financial Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Citizens Financial Services gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 42,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at