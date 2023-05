Citizens Financial Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Citizens Financial Services präsentierte am 28.04.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,69 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,5 Millionen USD – ein Plus von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citizens Financial Services 18,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at