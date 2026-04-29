Citizens hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Citizens hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,33 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,330 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,93 Prozent auf 20,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at