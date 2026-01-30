Citizens Northern legte Quartalsergebnis vor

Citizens Northern hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,8 Millionen USD – ein Plus von 21,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citizens Northern 40,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,46 USD. Im Vorjahr waren 1,69 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 170,07 Millionen USD gegenüber 157,29 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at