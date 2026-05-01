Citizens Northern präsentierte Quartalsergebnisse

Citizens Northern präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Citizens Northern 0,410 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 38,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at