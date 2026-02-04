Citizens: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Citizens präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Citizens mit einem Umsatz von insgesamt 20,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahr 0,980 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 82,64 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 73,95 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at