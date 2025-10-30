Citizens veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Citizens hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 21,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at