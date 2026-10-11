Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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11.10.2026 19:00:05
Citroen revives the 2CV for an electric age
The French firm is reinventing the classic model as carmakers come under pressure from Chinese rivals.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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