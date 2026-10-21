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WKN DE: A40418 / ISIN: US3697592042

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21.10.2026 15:34:34

CitroTech Prices $5.6 Mln Public Offering At $2.50/shr

(RTTNews) - CitroTech Inc. (CITR), a wildfire-protection company, on Wednesday announced the pricing of an underwritten public offering of 2.24 million shares of common stock at $2.50 per share.

The offering is expected to close on or about October 22.

The company said the offering is expected to generate gross proceeds of approximately $5.6 million.

The company has granted the underwriter a 45-day option to purchase up to an additional 336,000 shares at the offering price, less underwriting discounts and commissions.

The company intends to use the net proceeds for working capital and general corporate purposes.

On Tuesday, CitroTech closed trading 9.72% lesser at $2.6000 on the New York Stock Exchange.

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