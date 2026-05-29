City Ambient Media CAM gewährte Anlegern Blick in die Bücher

City Ambient Media CAM hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,170 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen PLN – ein Plus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem City Ambient Media CAM 0,1 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at