City Cement Company Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

City Cement Company Registered lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 SAR. Im Vorjahresviertel hatte City Cement Company Registered 0,240 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 130,1 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 96,5 Millionen SAR.

Redaktion finanzen.at