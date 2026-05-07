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07.05.2026 06:31:29
City Cement Company Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
City Cement Company Registered hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,67 Prozent auf 119,9 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,3 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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