City Cement Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

City Cement Company Registered äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,23 SAR gegenüber 0,290 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 134,4 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 159,6 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,920 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 520,84 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 519,64 Millionen SAR.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,885 SAR und einen Umsatz von 521,00 Millionen SAR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at