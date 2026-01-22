|
22.01.2026 06:31:28
City gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
City hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,46 Prozent auf 101,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
City hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7,89 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 399,31 Millionen USD gegenüber 379,34 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.