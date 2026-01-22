City gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

City hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,46 Prozent auf 101,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

City hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7,89 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 399,31 Millionen USD gegenüber 379,34 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at