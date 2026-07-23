City gewährte Anlegern Blick in die Bücher

City ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat City die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 100,9 Millionen USD gegenüber 99,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at