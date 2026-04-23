City Holding Company Profit Rises In Q1

(RTTNews) - City Holding Company (CHCO) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $31.74 million, or $2.20 per share. This compares with $30.34 million, or $2.06 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.8% to $59.62 million from $55.82 million last year.

City Holding Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $31.74 Mln. vs. $30.34 Mln. last year. -EPS: $2.20 vs. $2.06 last year. -Revenue: $59.62 Mln vs. $55.82 Mln last year.