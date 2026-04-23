City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
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23.04.2026 13:49:03
City Holding Company Profit Rises In Q1
(RTTNews) - City Holding Company (CHCO) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $31.74 million, or $2.20 per share. This compares with $30.34 million, or $2.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $59.62 million from $55.82 million last year.
City Holding Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.74 Mln. vs. $30.34 Mln. last year. -EPS: $2.20 vs. $2.06 last year. -Revenue: $59.62 Mln vs. $55.82 Mln last year.
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