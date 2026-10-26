City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
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26.10.2026 12:39:22
City Holding Company Q3 Sales Increase
(RTTNews) - City Holding Company (CHCO) reported earnings for third quarter of $34.61 million
The company's bottom line came in at $34.61 million, or $2.43 per share. This compares with $35.19 million, or $2.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.9% to $84.03 million from $81.63 million last year.
City Holding Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.61 Mln. vs. $35.19 Mln. last year. -EPS: $2.43 vs. $2.41 last year. -Revenue: $84.03 Mln vs. $81.63 Mln last year.
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