10.11.2025 06:31:29
City Office REIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
City Office REIT lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 42,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
