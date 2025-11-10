City Office REIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

City Office REIT lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 42,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at