City Online Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

City Online Services ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat City Online Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

City Online Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat City Online Services 18,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,910 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 77,22 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 75,08 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at