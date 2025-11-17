City Pulse Multiplex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

City Pulse Multiplex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,42 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte City Pulse Multiplex 0,230 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 11,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte City Pulse Multiplex 5,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at