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02.06.2026 06:31:29
City Pulse Multiplex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
City Pulse Multiplex präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,4 Millionen INR – ein Plus von 514,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem City Pulse Multiplex 2,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,72 INR gegenüber 1,26 INR im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 50,23 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 82,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 27,54 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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