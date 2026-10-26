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26.10.2026 06:31:29
City Pulse Multiplex präsentierte Quartalsergebnisse
City Pulse Multiplex hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 20,99 INR. Im letzten Jahr hatte City Pulse Multiplex einen Gewinn von 0,420 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,13 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 137145,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,8 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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