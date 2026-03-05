|
05.03.2026 06:31:28
City Service SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
City Service SE äußerte sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,33 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 PLN je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat City Service SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 126,9 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 128,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,27 PLN gegenüber 0,900 PLN je Aktie im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 489,59 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 473,11 Millionen PLN im Vorjahr.
