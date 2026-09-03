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03.09.2026 06:31:29
City Service SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
City Service SE präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,360 PLN je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 126,2 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124,7 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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