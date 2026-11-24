City Therapeutics hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,260 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,86 Prozent auf 7,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at