Country Road Aktie
WKN: 875689 / ISIN: AU000000CTY9
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23.11.2026 13:10:10
City Therapeutics, Inc. Q3 Loss Widens
(RTTNews) - City Therapeutics, Inc. (CTY) announced Loss for its third quarter of -$23.906 million
The company's earnings totaled -$23.906 million, or -$3.03 per share. This compares with -$13.980 million, or -$2.63 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.8% to $7.669 million from $6.620 million last year.
City Therapeutics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$23.906 Mln. vs. -$13.980 Mln. last year. -EPS: -$3.03 vs. -$2.63 last year. -Revenue: $7.669 Mln vs. $6.620 Mln last year.
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