05.11.2025 06:31:28
City Union Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
City Union Bank gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,43 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte City Union Bank ein EPS von 3,85 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat City Union Bank im vergangenen Quartal 19,12 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte City Union Bank 16,60 Milliarden INR umsetzen können.
