03.02.2026 06:31:28
City Union Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
City Union Bank lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,86 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat City Union Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,01 Milliarden INR im Vergleich zu 17,07 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
