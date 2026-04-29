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29.04.2026 06:31:29
City Union Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
City Union Bank hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 4,84 INR. Im letzten Jahr hatte City Union Bank einen Gewinn von 3,89 INR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat City Union Bank 21,46 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 17,88 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte City Union Bank ein EPS von 15,17 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 79,09 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte City Union Bank 67,39 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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