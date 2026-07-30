City Union Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

City Union Bank hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,86 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,10 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,29 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at