City Union Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

City Union Bank hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 4,20 INR. Im letzten Jahr hatte City Union Bank einen Gewinn von 3,32 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,48 Milliarden INR – ein Plus von 28,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem City Union Bank 19,12 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at