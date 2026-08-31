Citychamp Dartong: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Citychamp Dartong hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,57 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at