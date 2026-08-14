Citycon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Citycon hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,7 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 74,9 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at