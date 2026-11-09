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09.11.2026 06:31:29
Citycon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Citycon hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Citycon 0,060 EUR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Citycon im vergangenen Quartal 77,7 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Citycon 73,8 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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