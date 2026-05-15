Citycon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Citycon hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,08 EUR gegenüber -0,030 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,7 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Citycon einen Umsatz von 76,7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at