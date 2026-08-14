Cityman gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cityman lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at